В Эр-Рияде опровергли утверждения ЦРУ о причастности кронпринца к убийству Хашкаджи

"Наследный принц никогда не поддерживал контакт с кем-либо из официальных лиц Саудовской Аравии в каком-либо правительственном учреждении относительно причинения вреда подданному Джамалю Хашкаджи. Мы категорически отвергаем любые обвинения, указывающие на связь наследного принца с этим ужасным преступлением", - подчеркнула она.

ТАСС, 5 декабря. Власти Саудовской Аравии опровергли утверждения ЦРУ о причастности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Соответствующую позицию королевства опубликовала в среду на своей странице в Twitter официальный представитель посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне Фатима Баашан.

Ранее в среду американские сенаторы, для которых директор ЦРУ Джина Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства Хашкаджи на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сделали вывод, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к убийству.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.