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Надежда Савченко объявила сухую голодовку в СИЗО

Депутат отмечает, что ее шантажируют следователи

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко в среду объявила о начале сухой голодовки, назвав ее ответом на "шантаж и давление" со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

Соответствующее заявление опубликовано на странице политика в Facebook.

"Следователи СБУ шантажируют и давят на народного депутата, председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", требуя немедленного ознакомления с материалами дела от адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины. В связи с этим Надежда Савченко как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения ее прав и свобод согласно Конституции Украины и действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Это уже не первая голодовка, к которой прибегает Савченко, находясь в следственном изоляторе.

Савченко обвиняют в подготовке крупных терактов в Киеве. По версии следствия, депутат планировала взрывы в здании парламента и правительственном квартале. Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на задержание и арест. Киевский суд арестовал ее, после чего она объявила первую голодовку.

Теги
УкраинаСавченко, Надежда Викторовна
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