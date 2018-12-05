Украина проводит испытания новых боевых катеров в Черном море

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Украинские морские пехотинцы присоединились к испытаниям новых десантных катеров проекта "Кентавр" в Черном море у побережья Одессы. Об этом в среду сообщило издание " Украинский военный портал ".

"Морские пехотинцы из состава 36-й бригады морской пехоты начали испытания десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр", которые недавно прибыли в Одессу", - говорится в сообщении.

Катер вооружен двумя установками залпового огня, имеет два модуля, состоящие из пулемета калибра 12,7 мм и автоматического гранатомета, а также систему постановки дымовых завес. По информации издания, судно может брать на борт до 32 десантников. Максимальная скорость катера, которая должна достигаться двумя водометными движителями производства Новой Зеландии, - до 40 узлов, запас хода составляет не менее 500 миль.

Пресс-служба Военно-морских сил Украины 19 ноября сообщила, что в Одессу для продолжения испытаний прибыли новые катера "Кентавр". Ранее они прошли заводские испытания на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком", где их построили по заказу министерства обороны.