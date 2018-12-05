Трамп заявил о "четких сигналах" от Китая после саммита G20 в Аргентине

ТАСС, 5 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил о "четких сигналах" от китайских властей после состоявшегося на прошлой неделе в Аргентине саммита G20.

"Очень четкие сигналы направляются Китаем после их [членов делегации] возвращения домой из длительной, включающей остановки поездки из Аргентины. Не хочу показаться наивным или что-то еще, но я считаю, что председатель КНР Си Цзиньпин говорил всерьез в ходе нашей долгой и, надеюсь, исторической встречи. Обсуждались все темы!" - написал американский лидер в среду на своей странице в Twitter.

В минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд с 10% до 25%.

Несмотря на заявления, сделанные по итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина, аналитики сообщают, что будущее торговых отношений Пекина и Вашингтона вызывает опасения у инвесторов. Причиной беспокойства является неопределенность по поводу достигнутых сторонами договоренностей. Как заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик в финансовой компании Baird Уилли Делвиче, создается впечатление, что "между сторонами все меньше согласия относительно того, что именно произошло". В свою очередь аналитики агентства Moody's во вторник опубликовали оценки, согласно которым, до полного урегулирования спорных вопросов между США и КНР еще далеко.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее в интервью телеканалу Fox Business заявил, что США будут готовы ввести дополнительные импортные пошлины в отношении товаров из Китая в качестве штрафных санкций в случае, если Пекин сорвет сроки и нарушит свои обязательства по заключению торгового соглашения с Вашингтоном

Торговый спор между США и Китаем

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится гигантский внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Переговоры США и КНР по вопросам торговли были приостановлены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам.