Саакашвили будет на украинском телеканале вести программу, посвященную выборам президента

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашивили станет ведущим новой программы "Джокеры. Путь в президенты", которая стартует на украинском телеканале "Зик" (ZIK) с 7 декабря.

"Джокеры. Путь в президенты" - новый сезон с новым ведущим, которого знает весь мир. Он - президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили", - говорится в сообщении телеканала.

При этом на ТВ не уточнили, каким образом будет проходить запись программы, учитывая тот факт, что экс-президент в настоящий момент находится в Нидерландах.

Телеканал цитирует Саакашвили, утверждающего, что он понимает, "какие черты нужны президенту", и неплохо знает "украинских политиков уже много лет", в связи с чем решил помочь украинцам определиться с выбором в предстоящей избирательной кампании.

Михаил Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии - с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до ноября 2013 года. В ноябре 2013 года - за несколько дней до истечения своих президентских полномочий и до инаугурации нового главы государства Георгия Маргвелашвили - Саакашвили покинул Грузию. С тех пор он проживал в США и на Украине.

В мае 2015 года ему было предоставлено гражданство Украины, в связи с чем в декабре того же года он лишился грузинского гражданства. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, а в феврале нынешнего года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу. Затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу. Пока неизвестно, сможет ли Саакашвили вернуться на Украину или будет вести телепрограмму из Нидерландов.