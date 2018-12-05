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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Глава МИД Финляндии не верит в ужесточение санкций против России после керченских событий

При этом Тимо Сойни не исключил индивидуальных санкций в отношении россиян, участвовавших в инциденте

ТАСС, 5 декабря. Глава финского МИД Тимо Сойни не верит в то, что санкции ЕС в отношении РФ могут быть ужесточены после инцидента в Керченском проливе. Об этом он сообщил в среду в Брюсселе, где он принимает участие в переговорах глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, передает газета Ilta-Sanomat.

"Я не особо верю, что по этому поводу будет большая дискуссия", - сказал он. Исключением, добавил он, в принципе могут быть индивидуальные санкции в отношении конкретных лиц - участвовавших в инциденте россиян.

Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

Теги
УкраинаФинляндияРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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