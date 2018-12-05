Мадуро высоко оценил результаты встречи с Путиным и анонсировал новые соглашения с Россией

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил результаты состоявшейся в среду встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Об этом лидер южноамериканской страны рассказал в коротком видеоролике, опубликованном в своем Twitter.

"Идем по улицам Москвы после успешной встречи в первый день работы с президентом Путиным, - сказал Мадуро. - Хорошие соглашения, касающиеся финансовой, нефтяной сфер, систем вооружения, торговли и многие другие мы конкретизируем после подписания хороших контрактов завтра".

В последние годы российско-венесуэльский торговый оборот значительно сократился в связи с экономическим кризисом в Венесуэле. Если в 2013 году объем взаимной торговли составлял $2,45 млрд по данным ФТС России, то в 2017 году он снизился до $68,4 млн. 99% товарооборота приходится на российский экспорт ($78,7 млн).

Россия и Венесуэла реализуют совместные инвестиционные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, в сфере информационно-коммуникационных технологий, ядерной медицине, военно-технической и других областях.