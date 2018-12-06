DM: британские спецслужбы установят слежку за автомобилями российских дипломатов

Об этом в четверг сообщила газета Daily Mirror со ссылкой оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку британских спецслужб.

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Британская служба контрразведки МИ-5 и разведывательные подразделения полиции считают, что оставшиеся в Соединенном Королевстве российские дипломаты могут быть мобилизованы для выполнения разведывательных задач, в связи с чем необходимо установить слежку за их автомобилями.

В документе содержится рекомендация к личному составу отслеживать передвижение российских дипломатических автомобилей на территории Соединенного Королевства, фиксируя в том числе регистрационные номера, направление движения и число людей в салоне машины.

Газета приводит слова высокопоставленного источника, с точки зрения которого Лондон серьезно ограничил возможности российской разведки высылкой в марте этого года 23 российских дипломатов после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "России потребуются годы, чтобы восстановить свои [разведывательные] возможности в Великобритании, и неоднократные попытки начать этот процесс были пресечены. Поэтому подозрение падает на дипломатов, которые остаются в [российском] посольстве", - информировал источник издания.

Подозрения в отношении журналистов

2 декабря газета Mail on Sunday сообщила о том, что власти Великобритании заподозрили в шпионаже съемочную группу Первого канала. По данным, полученным изданием от британских военных, 21 ноября корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и его оператор были замечены вблизи военной базы в графстве Беркшир.

Газета опубликовала текст армейской инструкции с рапортом об инциденте, в котором говорится, что россиян, представившихся сотрудниками Первого канала, не пустили на базу для подготовки телевизионного сюжета. К документу приложены фото журналистского удостоверения Сиразиева, служебной машины и ее номерного знака с указанием, что этого человека и автомобиль нельзя пускать на территорию каких бы то ни было военных объектов, а при их появлении сотрудники должны срочно вызывать полицию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что российское внешнеполитическое ведомство в случае продолжения травли Первого канала в Великобритании опубликует данные о нарушениях правил аккредитации представителями британских СМИ на территории России.

Ухудшение отношений РФ и Великобритании

Отношения Москвы и Лондона резко ухудшились после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии 4 марта в городе Солсбери. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России, на основании чего Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.