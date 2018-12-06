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Глава МИД ФРГ предложил расширить охват миссии ОБСЕ на Азовское море

Хайко Маас при этом отметил, что российская сторона "очень скептично" настроена по отношению к этой инициативе

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и на Азовское море. С соответствующей инициативой он выступил в четверг на двусторонних встречах с российским и украинским коллегами - Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным - на полях заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане.

"ОБСЕ могла бы играть роль в мониторинге [в Азовском море]", - приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Я думаю, что украинская сторона будет считать это в целом рациональным. Напротив, российская сторона настроена очень, очень скептично", - приводит его другую цитату агентство DPA.

Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаГерманияРоссияКлимкин, Павел АнатольевичМаас, Хайко
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