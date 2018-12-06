Эйфелева башня будет закрыта для посетителей 8 декабря из-за акций "желтых жилетов"

ТАСС, 6 декабря. Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу в связи с намеченной на этот день в Париже манифестацией "желтых жилетов". Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter главной достопримечательности Парижа.
"В связи с демонстрациями, которые будут проходить в Париже <...> закрыта для посетителей в субботу, 8 декабря", - говорится в сообщении.
Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным акциям протеста и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на предпринятые в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.
Во время последних погромов, в которые вылился протест 1 декабря, только в Париже были задержаны 412 человек (378 были помещены под стражу), пострадали не менее 130 человек, городу был нанесен ущерб в €3-4 млн.