Глава Эквадора считает, что Ассанж может покинуть посольство в Лондоне без риска для жизни

ТАСС, 6 декабря. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, может покинуть здание дипломатической миссии и предстать перед британским правосудием без риска для своей жизни. Уверенность в этом выразил в четверг в беседе с журналистами президент южноамериканской страны Ленин Морено.

"Нам прислали официальное сообщение британского правительства, в котором говорится, что конституция страны запрещает экстрадицию человека туда, где его жизни угрожает опасность", - цитирует Морено агентство Associated Press. По словам президента, данное сообщение было получено в рамках переговоров Кито и Лондона. Как утверждает эквадорский лидер, южноамериканская страна просила Великобританию предоставить гарантии того, что Ассанж не будет передан стране, в которой действует смертная казнь.

"[Таким образом] проложен путь для того, чтобы господин Ассанж мог принять решение выйти [из здания посольства] почти на свободу. Не будем забывать, что он не явился в британский суд и за это ему придется отбыть недолгий [тюремный] срок. Это решит британское правосудие", - добавил Морено.

При этом, по информации агентства Reuters, в том же интервью глава государства признал, что негативно относится к пребыванию основателя WikiLeaks на территории дипломатической миссии в Лондоне. "Мне не нравится присутствие господина Ассанжа в посольстве Эквадора, однако мы с уважением отнеслись к его правам человека, и в этом отношении, мне кажется, шесть лет - это слишком долгий срок, человек практически заточен в здании посольства", - отметил президент.

Джулиан Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.

Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.