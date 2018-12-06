Премьер Франции подтвердил отмену повышения налога на топливо в 2019 году

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в четверг подтвердил отмену повышения налога на топливо в стране в 2019 году.
"Этого налога нет в бюджете Франции на 2019 год, он отменен", - заявил премьер в эфире телеканала TF1.
Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным акциям протеста и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на предпринятые в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.
Во время последних погромов, в которые вылился протест 1 декабря, только в Париже были задержаны 412 человек (378 были помещены под стражу), пострадали не менее 130 человек, городу был нанесен ущерб в €3-4 млн.