Миротворцы ООН подтвердили информацию Израиля о тоннеле на границе с Ливаном

ТАСС, 6 декабря. /ТАСС/. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) подтвердили в четверг информацию о существовании обнаруженного Армией обороны Израиля тоннеля на ливано-израильской границе. Об этом сообщается на сайте миссии.
"На основании инспекции, ВСООНЛ может подтвердить наличие тоннеля в данном месте", - говорится в заявлении.
Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого из Ливана движением "Хезболлах" на территорию еврейского государства. В тот же день официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов, что Израиль начал операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению прорытых в Израиль тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах".