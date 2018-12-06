AFP: более 700 учащихся задержали во Франции в ходе манифестаций

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 700 учащихся задержаны правоохранительными органами во Франции в ходе четвертой акции протеста против проводимой реформы системы среднего образования, в частности правил сдачи экзаменов на степень бакалавра. Об этом в четверг сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министерство внутренних дел Франции.

По информации источника агентства, была нарушена работа 280 учебных заведений, 45 из них были заблокированы.

Ежедневно, по данным телеканала BFM, акциями протеста охвачены в стране не менее 200 школ и лицеев. Перед несколькими лицеями митингующие сожгли автомобили. Ряд учебных заведений закрыт самой дирекцией и взят под охрану полиции с тем, чтобы избежать инцидентов. С целью обеспечить безопасность школьников в ряде манифестаций участвуют их родители.

Учащиеся также выражают обеспокоенность тем, что получаемые знания не обеспечивают им успешного начала трудовой деятельности. Кроме того, одно из важных требований, широко поддержанных и родителями, - это обеспечить безопасность в школах, защитив их от действий наркодилеров.

К протестам лицеистов и школьников в среду присоединились и студенты - в частности в Париже ими блокированы два отделения университета Сорбонна. Среди их требований - отменить сильное повышение платы за обучение, в том числе и регистрационной платы иностранцам за право получать образование во французских вузах.