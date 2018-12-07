Президент Чехии раскритиковал работу национальной контрразведки

ПРАГА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал деятельность национальной контрразведки - Службы безопасности и информации, а также ее годовой отчет. О серьезных недостатках спецслужбы он сообщил в четверг вечером в интервью пражскому телеканалу Barrandov.

"Об этом я говорю на основе своего опыта, опыта человека, который в течение последних шести лет (Милош Земан был избран президентом в начале 2013 года - прим. ТАСС) читает отчеты контрразведки, - подчеркнул он. - Надеюсь, что не раскрываю никакой иной государственной тайны, кроме того, что Служба безопасности и информации [профессионально] непригодна".

В течение прошедших шести лет, по его словам, контрразведка не смогла обнаружить ни одного иностранного шпиона в Чехии. Она ошибочно информировала главу государства об отсутствии исламистов в мусульманской общине республики. "И вот ее глава, имам, был [недавно] обвинен в поддержке и финансировании терроризма", - отметил Земан.

Годовой бюджет контрразведки составляет три млрд крон (примерно €115 млн). "Она хотела бы этот бюджет, как минимум, сохранить [на прежнем уровне], а еще лучше - увеличить. Как это сделать? Она должна убедить общественность в своей пользе", - сказал президент.

Он напомнил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль прославился тем, что принципиально не читал отчеты спецслужб ФРГ. "Хотя я так не делаю, могу его понять", - подчеркнул президент.

В понедельник чешская контрразведка распространила годовой отчет, в котором сообщалось об активизации на чешской территории спецслужб России и Китая.