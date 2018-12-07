Арас и Эмин Агаларовы просят суд в США отклонить иск о "вмешательстве" в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Crocus Group Арас Агаларов и вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов ходатайствуют перед судом Южного округа штата Нью-Йорк с просьбой отклонить иск Национального комитета Демократической партии (НКДП) США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Об этом говорится в документе, направленном группой адвокатов в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Копия документа, датированная 6 декабря, размещена в электронной базе суда.

Ответчики "просят суд принять постановление об отклонении всех утверждений НКДП в адрес Агаларовых на основании предубежденности [этих утверждений]", - отмечают адвокаты. Они заверяют, что иск НКДП "не предполагает наличия хоть какой-то связи между предполагаемым заговором и действиями Агаларовых, которые <...> не были причастны к заговору, ставящему своей целью взлом чьих-либо компьютерных файлов".

20 апреля этого года НКДП подал иск, в котором в качестве ответчиков, в частности, указаны Российская Федерация, Главное управление (ГУ) Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также организация WikiLeaks, президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп - младший, бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос.

Истцы утверждают, что сотрудники штаба Трампа взаимодействовали с представителями РФ и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. По версии демократов, с этой целью якобы были взломаны компьютеры НКДП, а похищенная информация была обнародована. Это якобы помогло Трампу одержать победу на выборах, считают они.