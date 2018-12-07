Bloomberg: Трамп решил назначить Науэрт новым постпредом США при ООН

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этой должности Никки Хейли. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

"Они никогда не станут нашим другом".

"Они никогда не станут нашим другом". Что Никки Хейли говорила о России

Оно ссылается на информацию, полученную от трех источников. Иных деталей не приводится.

Как информировал телеканал Fox News, глава государства официально объявит о своем решении в пятницу, 7 декабря.

Трамп в начале ноября заявил журналистам, что примет решение по кандидатуре нового постпреда США при ООН к концу года. Хейли, занимающая этот пост с января 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке. Как ожидается, она покинет должность в январе 2019 года. Чтобы стать постпредом США при ООН, кандидат должен сначала получить одобрение сенаторов.