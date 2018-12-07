{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Bloomberg: Трамп решил назначить Науэрт новым постпредом США при ООН

При этом Fox News сообщает, что президент официально объявит о своем решении 7 декабря
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт AP Photo/Alex Brandon
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт
© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этой должности Никки Хейли. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На эту тему
"Они никогда не станут нашим другом". Что Никки Хейли говорила о России

Оно ссылается на информацию, полученную от трех источников. Иных деталей не приводится.

Как информировал телеканал Fox News, глава государства официально объявит о своем решении в пятницу, 7 декабря.

Трамп в начале ноября заявил журналистам, что примет решение по кандидатуре нового постпреда США при ООН к концу года. Хейли, занимающая этот пост с января 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке. Как ожидается, она покинет должность в январе 2019 года. Чтобы стать постпредом США при ООН, кандидат должен сначала получить одобрение сенаторов.

Теги
СШАТрамп, ДональдХейли, Никки
Арас и Эмин Агаларовы просят суд в США отклонить иск о "вмешательстве" в выборы
Ответчики утверждают, что они не были причастны к заговору, ставящему своей целью взлом чьих-либо компьютерных файлов
Читать полностью