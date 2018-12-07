Адвокат Ассанжа призвал Эквадор продолжать обеспечивать убежище главе WikiLeaks

ТАСС, 7 декабря. Эквадор должен продолжать предоставлять убежище основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который с 2012 года находится на территории посольства этой страны в Лондоне. Такое мнение выразил адвокат Ассанжа Барри Поллак.

"Предположение о том, что Ассанжу не нужно опасаться преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидно неверное. Никто не должен сталкиваться с уголовными обвинениями за публикацию правдивой информации. Так как такие обвинения, как представляется, были выдвинуты против Ассанжа в США, Эквадор должен продолжать предоставлять ему убежище", - привела в четверг газета Daily Telegraph слова адвоката.

Ранее сообщалось, что президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство этой страны в Лондоне без риска для жизни. Уверенность в этом Морено объяснил получением от британского правительства официального сообщения, в котором говорилось, что конституция Великобритании запрещает экстрадицию человека туда, где его жизни угрожает опасность.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.