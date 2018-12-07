Нетаньяху назвал успехом США и Израиля итоги голосования в ООН по резолюции против ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал важным достижением для США и Израиля результаты голосования на Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции с осуждением ХАМАС. За него высказались 87 стран, при этом необходимое большинство в две трети голосов набрано не было.

"Проект резолюции с осуждением ХАМАС получил на Генеральной Ассамблее большинство, которое обеспечили страны, выступившие против ХАМАС, - сказал Нетаньяху. - И, хотя необходимые две трети голосов не были набраны, каждая из 87 стран заняла принципиальную позицию против ХАМАС". "Это очень важное достижение для США и Израиля, я благодарю американскую администрацию и посла США при ООН Никки Хейли за эту инициативу", - добавил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

В четверг Генассамблея проголосовала против американского проекта резолюции, в которой, в частности, предлагалось осудить ХАМАС "за постоянные запуски ракет по израильской территории, что подвергает риску гражданское население". По итогам общего голосования по резолюции за нее высказались 87 стран, против - 57, а еще 33 воздержались.

Россия выступила против принятия резолюции.