Республика Корея закупит у США зенитные ракеты для ВМС на $300 млн

ТАСС, 7 декабря. Южная Корея решила закупить новую партию американских зенитных ракет SM-2 класса для оснащения трех новых эсминцев с системами противовоздушной обороны Aegis. Об этом в пятницу сообщило Управление по закупкам вооружений и военной техники министерства обороны.
Ракеты SM-2 будут дополнительно закуплены в США для строящихся боевых кораблей класса KDX-III Batch-II. Стоимость закупок американских ракет составит 340 млрд вон ($304 млн).
Кроме того, Управление одобрило также производство корпорацией Hanwha реактивных снарядов для систем залпового огня "Чхунму" калибра 230-мм.