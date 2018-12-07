Республика Корея закупит у США зенитные ракеты для ВМС на $300 млн

Акции протеста во Франции

В кабмине Франции считают, что радикалы хотят свергнуть власть с помощью "желтых жилетов"

Официальный представитель правительства Бенжамен Гриво также предупредил, что на нападения во время протестов в субботу "будет дан соразмерный и решительный ответ"

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