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Республика Корея закупит у США зенитные ракеты для ВМС на $300 млн

Управление по закупкам вооружений и военной техники южнокорейского министерства обороны сообщили, что ракеты SM-2 закупят для строящихся боевых кораблей класса KDX-III Batch-II

ТАСС, 7 декабря. Южная Корея решила закупить новую партию американских зенитных ракет SM-2 класса для оснащения трех новых эсминцев с системами противовоздушной обороны Aegis. Об этом в пятницу сообщило Управление по закупкам вооружений и военной техники министерства обороны.

Ракеты SM-2 будут дополнительно закуплены в США для строящихся боевых кораблей класса KDX-III Batch-II. Стоимость закупок американских ракет составит 340 млрд вон ($304 млн).

Кроме того, Управление одобрило также производство корпорацией Hanwha реактивных снарядов для систем залпового огня "Чхунму" калибра 230-мм.

Теги
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