Христианские демократы подарили на прощание Меркель дирижерскую палочку

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель получила в пятницу на прощание от своей партии - Христианско-демократического союза (ХДС) - особый подарок - дирижерскую палочку. Ее вручил уходящей с поста председателя Меркель премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье.

"Наш подарок для тебя является чем-то особенным", - сказал он. Именно этой палочкой дирижировал сам Кент Нагано во время специального концерта для глав государств и правительств стран G20 на саммите, прошедшем в Гамбурге в июле прошлого года. Концерт тогда состоялся в Филармонии на Эльбе.

Работу председателя партии во многом можно сравнить с задачей дирижера, отметил Буфье. По его словам, лидер вынужден управлять огромным, разнообразным по своему составу оркестром [партией] и так организовать представление, чтобы "публика [избиратели] была в восхищении". В дарственной надписи Нагано высказал мнение, что Меркель является "важнейшим дирижером мировой политики".

Однако далеко не все были в восторге от подарка. Газета Bild напомнила о протестах, сопровождавших саммит Группы двадцати 7-8 июля 2017 года, и назвала подарок "бестактным".

"В свете серьезных беспорядков на G20 это, к сожалению, не оптимальный подарок Ангеле Меркель. Кроме того, она впредь больше не будет задавать такт, поэтому дирижерская палочка как символ вообще не подходит", - заметил в интервью Bild один из делегатов съезда Тим Петерс.

О ситуации в Гамбурге на G20

Гамбург во время проведения встречи лидеров G20 находился на осадном положении. Агрессивно настроенные демонстранты из многих стран мира поджигали машины, громили магазины и били стекла в домах, строили баррикады на улицах. В большинстве округов не ходил общественный транспорт, в центральные районы не ездили такси. За время протестов были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских.

Концерт в Филармонии на Эльбе начался тогда с 35-минутной задержкой из-за демонстраций. Перед зданием были выставлены полицейские кордоны, которые то и дело пытались прорвать участники протестов. Дело доходило до настоящих уличных боев в то время, когда лидеры наслаждались музыкой.

В пятницу делегаты съезда изберут преемника Меркель на посту председателя ХДС. Официально претендуют три человека - генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.