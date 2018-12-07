Экс-президент Армении лично явился в изолятор Службы нацбезопасности

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарнян решил не дожидаться исполнения судебного приговора о его аресте и лично явился в изолятор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщил один из адвокатов Кочаряна Айк Алумян.

Ранее Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте бывшего главы республики, который обвиняется в свержении Конституционного строя в 2008 году.

"Роберт Кочарян решил не ждать исполнения судебного решения. То есть, пока суд оправит свое решение следователю по этому делу, и тот даст санкцию на арест. Он сейчас находится в здании СНБ, где есть изолятор", - заявил Алумян.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью. 15 ноября Кассационный суд Армении частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, отправив дело Кочаряна в Апелляционный суд на повторное рассмотрение.