Госдепартамент утверждает, что химатаки боевиков под Алеппо 24 ноября не было

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что химической атаки боевиков 24 ноября в окрестностях сирийского города Алеппо не было. При этом американская администрация, как следует из письменного заявления, которое распространил в пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, обвиняет российские и сирийские силы в применении в этот день слезоточивого газа в отношении мирного населения Алеппо.

"24 ноября режим [президента Башара] Асада и Россия ложно обвинили оппозицию и экстремистские группировки [Сирии] в проведении атаки с применением хлора в северо- западной части Алеппо", - утверждает американский дипломат. По его словам, "США решительно опровергают" такие сведения. У Вашингтона, по версии официального представителя внешнеполитического ведомства США, "имеется информация, указывающая на то, что российский и сирийский персонал был вовлечен в инцидент с применением слезоточивого газа" в Алеппо. Американское правительство считает, что Россия и Сирия используют случившееся, "чтобы подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе".

"США глубоко обеспокоены тем, что должностные лица, поддерживающие режим [в Дамаске], сохраняли контроль над местом атаки сразу после произошедшего", - отметил Палладино. С его точки зрения, это могло потенциально позволить им "сфабриковать образцы и произвести заражение местности до начала надлежащего расследования Организацией по запрещению химического оружия".

"Мы предостерегаем Россию и режим от проведения махинаций с предполагаемым местом атаки и призываем их обеспечить безопасность беспристрастных независимых инспекторов, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - добавил представитель Госдепартамента.

Как сообщили сирийские СМИ, вечером 24 ноября боевики, находившиеся в зоне деэскалации в Идлибе, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно хлором. После обстрела, по свидетельству сирийских медиков, было госпитализировано более 70 человек. Информационное агентство САНА сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы.

Самолеты ВКС России уничтожили террористов, обстреливавших город. МИД России называл абсурдными обвинения, звучавшие со стороны должностных лиц США в адрес Москвы после этого инцидента.