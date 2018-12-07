Лондон вслед за Вашингтоном подверг сомнению факт химатаки боевиков под Алеппо 24 ноября

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Великобритания вслед за Соединенными Штатами подвергла сомнению факт химической атаки боевиков 24 ноября в окрестностях города Алеппо. В распространенном вечером в пятницу заявлении британский МИД подчеркнул необходимость сбора дополнительной информации для того, чтобы составить более подробную картину произошедшего.

"Сирийский режим и его союзники выступили с утверждениями о том, что оппозиционные силы совершили атаку с применением хлора против гражданских лиц в Алеппо 24 ноября. Мы не увидели ничего, что подтверждало бы заявления, сделанные Россией и Сирией. Соединенное Королевство считает крайне маловероятным использование хлора в ходе данного инцидента, как утверждает [сирийский] режим и его российские союзники. Также крайне маловероятно, что ответственность несет оппозиция", - говорится в документе.

В британском дипломатическом ведомстве также предположили, что произошедшее было "либо постановкой с целью обвинить оппозицию, либо операцией, которая пошла не так и от которой планировали получить выгоду Россия или [сирийский] режим". МИД также заявил о том, что расценивает как "чистую фабрикацию" любые утверждения о причастности Великобритании к атаке, и продолжит сотрудничать "с международными партнерами для того, чтобы в большей полноте установить, что именно произошло".

В пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино распространил заявление, в котором говорится, что Сирия и РФ "ложно обвинили оппозицию и экстремистские группировки [Сирии] в проведении атаки с применением хлора". По его словам, у Вашингтона "имеется информация, указывающая на то, что российский и сирийский персонал был вовлечен в инцидент с применением слезоточивого газа" в Алеппо.

Минобороны РФ 7 декабря заявило, что Россия обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами. Кроме того, в оборонном ведомстве указали на то, что заявление Госдепартамента о фальсификации применения в Алеппо отравляющих веществ террористами является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия с целью сорвать расследование инцидента.

Атака в Алеппо

Как сообщили сирийские СМИ, вечером 24 ноября боевики, находившиеся в зоне деэскалации в Идлибе, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно хлором. После обстрела, по свидетельству сирийских медиков, было госпитализировано более 70 человек. Информационное агентство SANA сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы.

Самолеты ВКС России уничтожили террористов, обстреливавших город. МИД России называл абсурдными обвинения, звучавшие со стороны должностных лиц США в адрес Москвы после этого инцидента.