Глава ОАГ заявил, что тысячи кубинцев участвуют в пытках в Венесуэле и Никарагуа

ТАСС, 8 декабря. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро выступил с утверждением, что тысячи кубинцев участвовали в пытках на территории Венесуэлы и Никарагуа. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, выступая на конференции по правам человека на Кубе в Вашингтоне, видео выступления опубликовано на его странице в Twitter.

"В Венесуэле было зафиксировано присутствие кубинцев на пытках людей. Число кубинцев в Венесуэле оценивается в 46 тыс. человек. Это оккупационная сила, которая обучает пыткам и репрессиям, ведет разведывательную работу, занимается гражданской документацией и миграционной работой", - заявил он.

По словам Альмагро, в ОАГ также поступили свидетельства жертв пыток в Никарагуа, которые утверждают, что на экзекуциях над ними присутствовали кубинцы.

"Куба враг демократии и прав человека для всего Западного полушария, - заявил Альмагро. - Пришло время положить конец безнаказанности кубинских диктаторов. Мы добьемся справедливости для латиноамериканских стран, которые пострадали от пыток, репрессий, нарушения свобод".

Альмагро также заявил о намерении ОАГ выступить в защиту преследуемых на Кубе оппозиционных активистов. "Мы добьемся справедливости в случаях, когда кубинцы были лишены своих прав, их пытали или превратили в политических узников", - подчеркнул он.

Членство Кубы в ОАГ было приостановлено в 1962 году под давлением США. Предлогом послужил переход островного государства на социалистический путь развития, который был расценен как несовместимый с идеологическими ценностями организации. В 2009 году это решение было отменено, однако до настоящего времени Куба не проявила интереса к возвращению в ОАГ.