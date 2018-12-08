Президент Бразилии передал граничащий с Венесуэлой регион под контроль федеральных властей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер передал штат Рорайма, который находится на границе с Венесуэлой, под контроль федеральных властей. Как сообщила в пятницу газета Folha de S.Paulo, эта мера была принята в связи с забастовкой госслужащих в указанном регионе.

Ранее полицейские, пожарные и тюремные надзиратели в Рорайме не вышли на работу, требуя выплаты задолженностей по заработной плате и улучшения условий труда. После этого судебные органы вынесли решение, которое предписывает заморозить начисление средств госслужащим. Сложившаяся ситуация потребовала вмешательства федерального правительства южноамериканской страны.

"Я поговорил с госпожой губернатором [штата Рорайма Суэли Кампос] и сказал, что единственный способ решить этот вопрос, связанный с зарплатами, заключается в том, чтобы передать регион под контроль федеральных властей до вступления в должность нового губернатора (то есть до 1 января - прим. ТАСС)", - цитирует Темера Folha de S.Paulo. На указанный период Кампос будет отстранена от исполнения обязанностей губернатора региона.

Бразильский штат Рорайма в последние месяцы стал местом, где сосредоточено значительное число выходцев из Венесуэлы. В апреле губернатор региона обратилась в Федеральный верховный суд страны, чтобы добиться закрытия границы с соседней страной, однако эта инстанция отказала в удовлетворении данного запроса. А в декабре 2017 года власти Рораймы из-за резкого наплыва мигрантов объявили режим чрезвычайного положения.