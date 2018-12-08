Госдепартамент призвал Россию освободить правозащитника Пономарева

"Мы призываем Россию немедленно освободить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который был арестован и приговорен к 16 суткам ареста за репост в социальной сети записи, призывающей к мирному протесту", - говорится в тексте.

ТАСС, 8 декабря. Госдепартамент обратился к российским властям с призывом освободить из заключения правозащитника и директора движения "За права человека" Льва Пономарева, находящегося под административным арестом за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Заявление опубликовано в пятницу на странице ведомства в Twitter.

5 декабря Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения акции") и назначил 25 суток административного ареста. Акция "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке 28 октября проводилась в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети".

7 декабря Московский городской суд снизил срок административного ареста Пономарева с 25 до 16 суток. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, "вид назначенного наказания (арест) согласуется с предупредительными целями наказания, кроме того, нет сведений о наличии заболеваний, которые препятствуют назначению наказания в виде административного ареста". Как указано в решении суда, доводы стороны защиты не содержали правовых аргументов, влекущих отмену решения.