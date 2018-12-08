Парижская полиция применила слезоточивый газ против манифестантов

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции и жандармерии французской столицы применили слезоточивый газ против манифестантов на Елисейских полях. В этом убедились корреспонденты ТАСС, находящиеся на месте событий.

Инцидент произошел в центральной части "полей", где находится более 1 тыс. манифестантов. Большая группа из них агрессивно действовала в отношении сотрудников полиции, которые перекрыли два боковых переулка, ведущих к району Елисейского дворца. Манифестанты, в частности, повалили установленный полицией решетчатый забор.

После этого полиция прибегла к слезоточивому газу, причем применив его в большом объеме. Толпа поспешно ретировалась.

В настоящее время группа особо агрессивных манифестантов приблизилась к сотрудникам полиции и бросает в них петарды и другие пиротехнические средства. Сотрудники правоохранительных органов перекрывают переулки с помощью автобусов.

По данным префектуры, на данный момент задержаны 354 человека, 127 помещены под стражу.