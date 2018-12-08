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Новым генсеком ХДС избрали главу молодежной организации партии Пауля Цимиака

На этой должности он сменит Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее стала председателем ХДС

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Junge Union, молодежного крыла германского Христианско-демократического союза, 33-летний Пауль Цимиак стал новым генеральным секретарем партии. За его кандидатуру в субботу проголосовали 62% делегатов съезда консерваторов, который проходит в Гамбурге. Трансляцию съезда вели центральные телеканалы ФРГ.

Должность генсека стала вакантной после того, как Аннегрет Крамп-Карренбауэр накануне была выбрана председателем ХДС, сменив в этой должности Ангелу Меркель.

"Благодарю вас за этот честный результат. Он станет мотивацией для напряженной работы", - сказал Цимиак на съезде.

Политика Цимиака близка взглядам представителя консервативного крыла партии Йенса Шпана, который накануне проиграл борьбу за пост председателя. Считается, что Крамп- Карренбауэр своим выбором попытается предотвратить раскол между консерваторами и центристами в ХДС. Местные наблюдатели сочли кандидатуру Цимиака неожиданной.

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Меркель, АнгелаГермания
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