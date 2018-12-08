Израиль нашел второй тоннель "Хезболлах" в районе ливанской границы

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном второй тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах", сообщил в субботу в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Армия обороны Израиля нашла второй тоннель, прорытый активистами "Хезболлах" в Израиль. Это является еще одним нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1701, мы считаем правительство Ливана ответственным за происходящее на его территории", - сказал он.

По словам Конрикуса, "работы по строительству тоннеля продолжались даже в последние дни" после того, как Израиль объявил во вторник о начале операции "Северный щит" по обнаружению и нейтрализации тоннелей "Хезболлах". Военный представитель сообщил, что тоннель "еще не был готов к использованию и не представлял угрозы израильскому населению". "Тоннель был заминирован солдатами, чтобы сделать невозможным его использование", - добавил он.

На этой неделе Израиль начал операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению прорытых на его территорию шиитским движением "Хезболлах" тоннелей. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого из Ливана на территорию еврейского государства. Временные силы ООН в Ливане подтвердили в четверг информацию о существовании обнаруженного Армией обороны Израиля тоннеля на ливано-израильской границе.