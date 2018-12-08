Протестные акции "желтых жилетов" в четвертый раз прошли во Франции

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Движение "желтых жилетов", выступающее за снижение налогов, повышение зарплаты и пенсий, провело в субботу в четвертый раз серию манифестаций по всей Франции. По данным полиции, в акциях приняли участие около 125 тыс. человек, в том числе 8 тыс. - в Париже.

На Елисейских полях силам правопорядка в основном удавалось контролировать ситуацию. Они удерживали манифестантов на центральной части, не давая приближаться ни к президентской резиденции - Елисейскому дворцу, ни к Триумфальной арке, ни к авеню Георга V, где находятся несколько самых известных отелей города.

Во время акции протеста некоторые ее участники опускались на колени, чтобы показать ненасильственный характер своих действий. Полиция, однако, в ряде случаев применяла слезоточивый газ, чтобы оттеснить манифестантов, которые забрасывали стражей порядка взрывпакетами и булыжниками.

Учтенные уроки

"Горячими точками" в прямом и переносном смысле на этот раз стали районы Больших бульваров и авеню Марсо. Банды хулиганов, действующие на полях всех больших манифестаций, пытались атаковать здесь витрины магазинов (предусмотрительно закрытые владельцами листами фанеры), поджигали автомобили, строили баррикады. Эти действия, однако, достаточно эффективно пресекались полицией.

Согласно предварительным данным, после уличных столкновений госпитализированы более 50 человек, в том числе три сотрудника полиции.

Власти учли уроки трех предыдущих суббот, в особенности последней, когда группе хулиганов удалось ворваться под своды Триумфальной арки, где находится могила Неизвестного солдата. Чтобы избежать новых инцидентов, были закрыты Эйфелева башня, Лувр, большие универсальные магазины Printemps и Galeries Lafayette, четыре десятка станций метро.

Полиция досмотрела 5 тыс. машин на подъездах к Парижу, изъяв из багажников все предметы, которые потенциально могли быть использованы в уличных боях. С утра и на протяжении дня по всей Франции, согласно источникам в полиции, в профилактических целях были задержаны 950 человек, главным образом, те, кто подстрекал в социальных сетях к насильственным действиям. Под арест помещены 720 подозреваемых.

Броневики на Больших бульварах

В очагах беспорядков наиболее непокорных манифестантов оттесняла конная полиция. Премьерой для парижских манифестаций стало появление на столичных проспектах полицейских бронеавтомобилей, оснащенных оборудованием для разрушения баррикад. "Мы никогда еще не видели броневиков на наших улицах", - признался корреспонденту ТАСС один из коренных парижан.

Социолог и историк Мишель Вивьерка назвал действия правоохранителей "весьма эффективными". Он считает, что "масштабы уличного насилия на этот раз были меньше". Эпизоды с манифестантами и конной полицией напомнили при этом профессору "кадры из исторических фильмов о революции".

По мнению лидера левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, серию состоявшихся манифестаций "желтых жилетов" можно было бы назвать "гражданской революцией". Эти выступления, считает он, вызваны "сомнениями их участников в справедливости распределения благосостояния в стране". Власть, по его словам, "должна была бы услышать манифестантов раньше". В то же время он подчеркнул, что "насилие контрпродуктивно". Входящий в состав Национального собрания политик потребовал роспуска этой нижней палаты парламента и проведения новых выборов.

Требования протестующих

Сам Меланшон, баллотировавшийся на прошлых выборах на пост президента республики, заявил, что не участвовал в манифестациях протестного движения, "поскольку не водит машину и, следовательно, не имеет автомобильного жилета". Движение "желтых жилетов", униформой участников которого стали светоотражающие жилеты автомобилистов, возникло во Франции стихийно как протест против намерения правительства ввести дополнительный - экологический - налог на автомобильное топливо.

Критик правительства на правом фланге, депутат партии "Республиканцы" Робин Реда считает, что "необходимо вернуть покупательную способность среднему классу". Он убежден, что именно средний класс несет на себе главное бремя налогов, оплачивая социальную систему.

И справа, и слева настаивают на том, чтобы переговоры с движением провел на следующей неделе президент Эмманюэль Макрон. На этой неделе правительство объявило, что ставший яблоком раздора налог не будет вводиться в 2019 году. Но как жест доброй воли, считают аналитики, обещание опоздало. В последние дни движение уже перенесло акцент в своих требованиях на повышение зарплаты и пенсий, расширив список претензий.

Как сообщают в окружении президента республики, он "внимательно следит за развитием событий и выступит в один из ближайших дней".

Ситуация в регионах

Некоторые европейские страны рекомендовали своим гражданам воздержаться в субботу от поездок в Париж. Но не только в столице, но и в провинции манифестации "желтых жилетов" сопровождались столкновениями с полицией. Такие столкновения, по сообщениям с мест, произошли в Бордо, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе.

Параллельно с акциями "желтых жилетов" свой марш в защиту климата проводили во Франции участники экологического движения. В Париже их кортеж без помех проследовал от площади Насьон к площади Республики - вдали от Елисейских полей.

Часть наиболее громкоголосых "желтых жилетов" сегодня скандировала: "Макрона в отставку". Однако менее политизированны сторонники мирного протеста ждут от него, помимо экономических преобразований, простого слова, реакции - с тех пор, как глава государства вернулся с саммита Группы двадцати (G20) в Аргентине, он ни разу не высказался по теме социально-экономического кризиса в стране. Как заявил ранее официальный представитель правительства Бенжамен Гриво, президент нарушит "режим тишины" в начале следующей недели и, возможно, объявит о принятии конкретных решений.