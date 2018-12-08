Экс-министр Дэвис: Мэй придется вернуться в Брюссель и достичь приемлемой сделки по Brexit

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Британский парламент отвергнет при голосовании в предстоящий вторник правительственный вариант соглашения по условиям Brexit, после чего премьер-министру Терезе Мэй придется вернуться в Брюссель и уже на новых условиях достичь приемлемой сделки с властями ЕС. Такое мнение высказал в субботу в интервью телеканалу Sky News бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

"Я думаю, что соглашение будет отвергнуто, потому что каждый видит, что оно оставляет нас стороной, которая [лишь] следует [созданным другими] правилам, ставит нас в подчиненное положение", - сказал Дэвис. Он также добавил, что существующая сделка не выполняет обещаний, прописанных в предвыборном манифесте тори, и не соответствует итогам референдума 2016 года о выходе страны из ЕС.

"Я полагаю, - продолжил бывший главный переговорщик официального Лондона в диалоге с руководством Евросоюза, - что она [Мэй] вернется в Брюссель. Думаю, что они [власти ЕС] будут с ней говорить. Хочется надеяться, что у них состоятся предметные переговоры, в результате которых появятся идеи по улучшению того положения, в котором мы сейчас находимся".

Дэвис также выразил надежду, что когда Мэй по итогам переговоров в Брюсселе предложит парламенту новый, усовершенствованный вариант соглашения, то он уже получит поддержку со стороны депутатов Палаты общин.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того, чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Палата общин проголосует за или против сделки 11 декабря. Согласно прогнозам местных наблюдателей, правительство потерпит поражение при проведении голосования, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) выступают резко против положений данного соглашения.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.