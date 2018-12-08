В Армении пройдут внеочередные парламентские выборы

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Национальное собрание (однопалатный парламент) пройдут в Армении в воскресенье. Фаворитом является блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", поэтому главная интрига заключается в том, какие партии разделят 30%-ную квоту, полагающуюся по закону оппозиции, а также удастся ли попасть в парламент представителям бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Накануне в стране прошел день тишины, когда была запрещена любая агитация. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Армении, он прошел без каких-либо нарушений.

Фаворит известен

После произошедшей весной "бархатной революции", когда премьером стал Пашинян, а представителей РПА отстранили от власти, в Армении сложилась неоднозначная ситуация - правительство составили сторонники нового премьера, но оно фактически не могло принимать серьезных политических решений, поскольку те требовали одобрения парламента, а большинство в нем принадлежало "республиканцам". Поэтому среди приоритетов своей политики Пашинян сразу назвал проведение внеочередных парламентских выборов. Их дата долгое время была предметом острой дискуссии, 16 октября Пашинян подал в отставку и, в соответствии с законодательством республики, вскоре был назначен день голосования - 9 декабря.

Таким образом, внеочередные выборы станут решающим шагом для смены власти в стране. Никто в Армении не сомневается, что сторонники Пашиняна получат большинство в парламенте, при этом политологи озабочены отсутствием у "Моего шага" четкой политической программы. По сути, все программные заявления Пашиняна сводятся к его же лозунгам на митингах с обещаниями искоренить коррупцию в стране и поднять уровень жизни населения, но стратегии выполнения этого плана до сих пор представлено не было.

ЦИК зарегистрировал для участия в выборах девять партий и два блока - "Мой шаг" и "Мы". Большая их часть поддерживает программу Пашиняна, но четкого видения того, как они собираются привести республику к процветанию, также до сих пор не представили. Единственная партия, которая сразу заявила, что будет находиться в оппозиции к новым властям - РПА, однако по прогнозам экспертов, набрать весомый процент голосов она не сможет, так как выборы проходят всего через семь месяцев после отстранения "республиканцев" от власти. Именно с этим фактом эксперты связывают и решение о внеочередных выборах, и тот факт, что представители РПА всеми силами сопротивлялись их проведению до весны.

Ход голосования

Голосование начнется в 08:00 по местному времени в воскресенье (07:00 мск) и продлится до 20:00 (19:00 мск). По данным ЦИК, всего в стране организовано 2010 избирательных участков, 1,5 тыс. из которых оборудованы камерами видеонаблюдения. Открытие участков для голосования за рубежом не предусмотрено - граждане Армении, находящиеся за границей, не смогут принять участие в выборах, если не вернутся на родину.

По официальным данным, проголосовать смогут более 2,5 млн человек по всей стране. Порога явки избирателей армянское законодательство не предусматривает, поэтому на признание выборов состоявшимися этот показатель не влияет.

Освещать выборы будут журналисты 70 местных и 32 иностранных СМИ, в том числе из России. Следить за голосованием будут наблюдатели от восьми международных и 22 местных организаций. В частности, миссия от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ состоит из более чем 250 наблюдателей, еще более 80 человек входят в миссию наблюдателей СНГ.

Пока ни одна социологическая компания не сообщила в ЦИК о намерении провести экзитполы. Как отмечают в Центризбиркоме, такие опросы можно проводить, но публиковать результаты до окончания голосования нельзя.

Полиция Армении не уточняет, сколько сотрудников правоохранительных органов будут следить за порядком в день выборов. Однако МВД обещало принять все меры безопасности, чтобы ничто не помешало гражданам отдать свой голос.

Подсчет голосов

Выборы проводятся по пропорциональной и рейтинговой системам. Каждый избиратель, приходя на участок, получает специальный конверт, марку с несколькими степенями защиты и 11 бюллетеней - по числу политических сил, участвующих в выборах.

В кабинке голосующий выбирает бюллетень той партии, за которую он готов отдать голос, а остальные выбрасывает в корзину. На обратной стороне каждого бюллетеня напечатан список кандидатов от партии, и избиратель может по желанию отметить кандидата, которому симпатизирует. После этого голосующий кладет бюллетень в конверт, запечатывает его, наклеивает марку и опускает в урну для голосования.

ЦИК подсчитывает голоса, отданные как за партии, так и за отдельных кандидатов. При этом при пропорциональном распределении мандатов учитываются голоса, отданные за партии.

Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам - 7%. По закону политическая сила, набравшая более 50% голосов, имеет право на получение конституционного большинства в парламенте - 54% мест. Если она набирает меньше этого количества, то получает дополнительные места за счет увеличения числа мандатов.

Минимальное число депутатов в Национальном собрании - 101, но в парламенте нынешнего созыва 105 депутатов, так как РПА на прошлых выборах получила четыре дополнительных мандата, чтобы иметь конституционное большинство. Если какая-то партия наберет более 70% голосов, то в парламенте она все равно будет представлена только 70% депутатов, так как 30% - обязательная квота оппозиции.

При распределении полученных мандатов внутри партии половину получают те кандидаты, которые показали наивысшие результаты в рейтинговом голосовании. Остальные места достаются тем, кто стоит выше в партийном списке.