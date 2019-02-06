Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО поступил на ратификацию в парламент Греции

АФИНЫ, 7 февраля. /ТАСС/. Протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО поступил в среду поздно вечером в профильный комитет парламента Греции для обсуждения и одобрения. Об этом сообщает газета "Нафтемборики".

Документ внесен в виде подготовленного греческим внешнеполитическим ведомством законопроекта "Ратификация протокола к Североатлантическому договору о присоединении Республики Северная Македония". В четверг по законопроекту пройдут дебаты в постоянном парламентском комитете по национальной обороне и иностранным делам, которые начнутся в 14:00 (15:00 мск). В пятницу документ поступит на пленарное заседание для дебатов и голосования, которое запланировано провести в тот же день.

Греческое правительство уверено, что протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО будет ратифицирован минимум в 151 голос в 300-местном однопалатном парламенте страны. Перешедший в оппозицию лидер правоцентристской партии "Независимые греки", экс-министр национальной обороны Панос Камменос, выступающий против официальной передачи Афинами бывшей югославской республике права использовать в своем названии слово "Македония", потребовал, чтобы документ принимали квалифицированным большинством в 180 голосов, так как, по его мнению, протокол касается "вопросов национального суверенитета". Однако пока ни одна из парламентских партий не сделала заявлений в поддержку предложения Камменоса.

Послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе протокол о вступлении этой страны в организацию в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова. Теперь протокол передается для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. При этом, согласно заключенному Афинами со Скопье Преспанскому соглашению, как только Греция ратифицирует протокол о присоединении Скопье к Североатлантическому альянсу, вступят в силу изменения, внесенные в конституцию балканской страны в связи с изменением ее названия на Республику Северная Македония.