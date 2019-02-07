Эксперты не видят угрозы отмены саммита США - КНДР из-за бюджетных споров в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские неправительственные специалисты не усматривают угрозу отмены или переноса второй встречи на высшем уровне между США и КНДР, намеченной на конец февраля во Вьетнаме, из-за продолжающихся бюджетных споров в Вашингтоне.

"Сомнительно! Саммит, вероятнее всего, все равно состоится", - сказал в среду корреспонденту ТАСС директор внешнеполитических исследований Института Брукингса Майкл О'Хэнлон. Ему был задан вопрос о том, существует ли возможность сдвига нового саммита или даже его полной отмены в связи с угрозой очередной приостановки деятельности части правительства США ("шатдауна"), вызванной отсутствием бюджетного финансирования ввиду разногласий на этот счет между правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партиями.

В свою очередь, бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) Гэри Сеймор выразил в ответ на этот же вопрос корреспондента ТАСС уверенность в том, что риск возникновения нового "шатдауна" равен нулю и потому тревоги по поводу перспектив организации в феврале саммита США - КНДР беспочвенны. "Нового "шатдауна" 15 февраля не будет", - категорично заявил Сеймор, в настоящее время работающий исполнительным директором Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете. Координатором Белого дома по проблематике контроля над вооружениями и ОМУ он являлся в 2009-2013 годах. В 1996-2000 годах Сеймор был специальным помощником президента США Билла Клинтона, старшим директором по вопросам нераспространения в Совете национальной безопасности Белого дома.

Как сообщил во вторник президент США Дональд Трамп, его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме.