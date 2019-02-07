Мэр Днепра выступил против переименования Днепропетровской области

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал он в четверг в Facebook.

Кроме того, Филатов выразил уверенность, что окончательного закрепления переименования не будет. "И, да, я абсолютно спокоен. Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите", - добавил он.

Ранее в четверг Верховная рада одобрила законопроект о смене названия Днепропетровской области на Сичеславскую и направила его в конституционный суд (КС) для заключения относительно соответствия конституции. Соответствующий законопроект поддержали в четверг 240 депутатов при минимально необходимых 226. Это уже вторая попытка изменить название области. В декабре 2018 года Рада не одобрила направление в КС законопроекта о переименовании.

Необходимость переименования связана с действием так называемого закона о декоммунизации, согласно которому запрещена пропаганда и символика советского периода, а название области содержит упоминание о Григории Петровском - партийном, большевистском и советском деятеле. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что территория Днепропетровской области связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров - сечей. "Известно также, что в течение 1918-1921 годов нынешний город Днепр имел неофициальное название Сичеслав, которое из-за поражения в войне с "красными" и "белыми" не успели принять как официальное", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теперь в Раде ожидают вердикта КС, после которого на следующей сессии парламент должен окончательно принять решение.