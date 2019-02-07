МИД Венесуэлы временно откажется от публикации информации в интернете после хакерских атак

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Венесуэлы считает преступными действиями взлом сайтов посольств этой республики в ряде стран. Об этом говорится в распространенном в четверг в Twitter заявлении венесуэльского МИД.

"Мы сообщаем о преступных действиях в виде взлома и вмешательства в [работу] порталов МИД Венесуэлы в нескольких странах. Мы решили приостановить публикацию информации онлайн до тех пор, пока не будут восстановлены условия информационной безопасности ", - отмечено в сообщении.

В МИД Венесуэлы также сообщили, что взлом официальных сайтов посольств является "продолжением атак" на Боливарианскую Республику и попыткой нарушить работу диппредставительств. В ведомстве назвали произошедшее "международным киберпреступлением".

Ранее в четверг появилась информация о том, что неизвестные хакеры взломали сайты посольств Венесуэлы в нескольких странах и разместили там заявление в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По информации газеты "Насиональ", речь идет в том числе о дипмиссиях южноамериканской республики в России, Аргентине, Бразилии и Мексике.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.