В посольстве Венесуэлы в Москве подтвердили факт взлома сайта

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сайт посольства Венесуэлы в России был взломан. Это в четверг подтвердили ТАСС в диппредставительстве.

"Да, его взломали", - сказал собеседник, воздержавшись, однако, от сообщения подробностей.

Ранее газета El Nacional сообщала, что неизвестные хакеры взломали сайты девяти посольств Венесуэлы в разных странах и разместили там заявление в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.