Власти Венесуэлы объявили о раскрытии планов переворота при поддержке Колумбии и ЦРУ США

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Отставной полковник армии Венесуэлы Освальдо Гарсия Паломо, задержанный за подготовку покушения на президента Николаса Мадуро в августе прошлого года, признался в подготовке переворота при поддержке колумбийских военных и ЦРУ США. Об этом заявил в четверг на брифинге министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"В результате расследования попытки организации государственного переворота, предпринятой в предыдущем году, и планов по осуществлению нового переворота, дал признательные показания отставной полковник армии Венесуэлы Освальдо Гарсия Паломо", - сказал министр.

Родригес продемонстрировал видеозапись, на которой Паломо признается в сотрудничестве с ЦРУ и колумбийскими военными. По словам Паломо, план переворота предусматривал захват президентского дворца Мирафлорес, военных частей под Каракасом и авиабазы Ла-Карлота. Согласно показаниям Паломо, новая попытка переворота после неудачи в мае 2018 года планировалась на январь 2019 года.

Как отметил Хорхе Родригес, данные Паломо показания свидетельствуют, что о планах подготовки переворота было известно предыдущему президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.