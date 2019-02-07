Глава МИД Боливии: вклад России может значительно помочь решению кризиса в Венесуэле

МОНТЕВИДЕО /Уругвай/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Россия могла бы внести значительный вклад в поиск решения кризиса в Венесуэле и помочь установить диалог между оппозицией и властями. Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава МИД Боливии Диего Пари Родригес.

"Россия, без сомнения, один из самых важных игроков на международной арене, и ее вклад очень важен. Мы считаем, что Россия могла бы помочь установлению диалога в Венесуэле", - сказал он.

По мнению министра, в будущем Россия потенциально могла бы присоединиться к инициативе Мексики, Уругвая, Боливии и Карибского сообщества (КАРИКОМ) по поиску мирного решения кризиса в Боливарианской Республике. "Если Россия будет готова внести вклад в установление диалога, Боливия бы поддержала ее присоединение" - отметил министр.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.