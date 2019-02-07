Британия на заседании СБ ООН поддержала власти Косова в вопросе формирования армии

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Великобритания считает, что власти Косова имеют право на формирование своих ВС. Об этом заявила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Косово, постоянный представитель королевства при ООН Карен Пирс.

"Великобритания считает, что Косово имеет право в качестве независимого государства формировать свои вооруженные силы, - заявила она. - Наше толкование резолюции Совета Безопасности ООН 1544 заключается в том, что в резолюции нет никаких положений, которые запрещали бы преобразование мандата косовских сил безопасности".

14 декабря парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Ожидается, что армия непризнанного образования будет состоять из 5 тыс. военнослужащих, еще 3 тыс. будут в резерве.

Предполагается, что в составе вооруженных сил будут присутствовать артиллерия, войска ПВО, а также биологической и химической защиты.