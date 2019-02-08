Вашингтон призвал власти Косова отменить пошлины на сербские товары

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн полагает, что властям непризнанного Косова следует незамедлительно отменить введенные ранее таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом американский дипломат заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Косове.

"Мы по-прежнему поддерживаем диалог при посредничестве ЕС между Сербией и Косовом", - сказал Коэн. Как он отметил, с точки зрения Вашингтона, "сейчас уникальная возможность для того, чтобы Сербия и Косово достигли всеобъемлющей договоренности о нормализации отношений".

"Мы считаем, это возможно сделать в 2019 году", - добавил он.

Как констатировал заместитель постпреда США, "диалог должен быть приоритетом" для обеих сторон. "И Косово, и Сербия должны незамедлительно предпринять шаги с целью снижения напряженности, снятия и создания условий для скорых подвижек в переговорном процессе, - отметил он. - Для Косова это означает незамедлительное прекращение действия пошлин на сербские и боснийские товары".

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Решение Приштины вызвало протесты сербского населения на севере края. Позднее правительство Косова приняло решение расширить 100-процентные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства.