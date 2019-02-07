Тимошенко и Гриценко подписали декларацию "За честные выборы" президента Украины

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Декларацию "За честные выборы" президента Украины подписала группа кандидатов на пост главы государства, среди которых лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Подписание состоялось в четверг вечером в прямом эфире канала "1+1".

"Сегодня честность и прозрачность выборов снова находится под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов", - говорится в документе. Подписавшиеся призвали других кандидатов, политиков, общественных лидеров, волонтеров, всех граждан Украины присоединиться к инициативе "За честные выборы".

"Мы призываем также каждого гражданина Украины не дать втянуть себя в процесс фальсификации выборов и сообщать обо всех фактах и попытках фальсификаций в координационный совет, который в ближайшие дни будет создан нашими политическими силами. Мы также обращаемся к нашим международным партнерам с призывом помочь защитить свободный выбор украинского народа", - указывается в тексте документа.

В нем подчеркивается, что все попытки сфальсифицировать выборы на Украине всегда заканчивались трагически для тех, кто пытался это сделать. "Я выступаю за честные выборы [президента] и с большим удовольствием подпишу декларацию", - сказала Тимошенко. Свои подписи под документом поставили также мэр Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый, депутат Верховной рады Александр Шевченко и сопредседатель депутатской группы "Возрождение" в Раде Виктор Бондарь.

Во время эфира в студию позвонил еще один кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский, и заявил, что тоже подпишет декларацию за честные выборы.

Обвинения в адрес Порошенко

Кроме того, Тимошенко в очередной раз обвинила действующего президента Петра Порошенко в подготовке фальсификации выборов.

"Чтобы остаться у власти, Порошенко готовит фальсификацию выборов", - заявила кандидат в президенты, продемонстрировав соответствующие документы. Она призвала остальных кандидатов в президенты объединиться, чтобы "противостоять фальсификации". В свою очередь Гриценко заявил, что "список открыт для других кандидатов в президенты".

Президентский рейтинг возглавляет шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места делят, по разным опросам, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, за ними следует лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, а замыкает пятерку фаворитов глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На данный момент Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 42 кандидата на пост главы государства. Срок подачи документов на регистрацию истек 3 февраля. После этого, согласно закону, комиссия обязана рассмотреть заявления в пятидневный срок, до 8 февраля.