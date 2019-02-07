Мадуро присоединился к сбору подписей против США в центре Каракаса

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил в четверг акцию по сбору подписей против возможного вторжения США в центре Каракаса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мадуро оставил подпись под обращением к США прекратить вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. "Я только что оставил свою подпись ради мира и священного суверенитета Венесуэлы, в поддержку права на независимость и самоопределение народа Венесуэлы. Империя, руки прочь от Венесуэлы!" - заявил он со сцены, обращаясь к Соединенным Штатам.

Выступление президента планировалось на 12:00 по местному времени, но он прибыл только после 18:00 (около 01:00 мск). На площади Боливара в центре Каракаса к этому времени собралось несколько тысяч человек.

Сбор подписей против возможного американского военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле начался в среду и продлится до конца недели. Как заявил ранее Мадуро в своем Twitter, он рассчитывает, что будет собрано всего не менее 10 млн подписей. Население Венесуэлы составляет около 32 млн человек.

США саботировали диалог по Венесуэле

Во время своего выступления на площади Боливара Мадуро заявил, что США пытаются саботировать работу в Монтевидео по урегулированию политического кризиса в Венесуэле. "Президент Дональд Трамп пытается разрушить благородную инициативу диалога, предложенную Уругваем и Мексикой при поддержке Карибского сообщества, для мирного разрешения и начала диалога в Венесуэле", - сказал он.