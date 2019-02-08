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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро: США используют гуманитарный кризис в Венесуэле для прикрытия военных планов

Венесуэльский лидер заявил, что кризис в стране состоит в том, что Соединенные Штаты "ввели санкции и устроили финансовую блокаду"

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. США заявляют о гуманитарном кризисе в Венесуэле, чтобы создать прикрытие для своих военных планов. Об этом заявил в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на площади Боливара в центре Каракаса на акции по сбору подписей против вмешательства Соединенных Штатов в дела страны.

"Гуманитарный кризис - это только прикрытие для военных планов правительства Трампа, - сказал он. - Весь кризис в Венесуэле состоит в том, что США ввели санкции и устроили финансовую блокаду".

Ранее оппозиция обвинила Мадуро в блокировании маршрута возможной доставки международной гуманитарной помощи из Колумбии. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что обеспечить доставку помощи могли бы военные.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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