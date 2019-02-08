Глава центра Госдепа по борьбе с пропагандой назвала Россию и Китай главными угрозами США

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Новый руководитель созданного в 2016 году Центра глобального взаимодействия (ЦГВ) Госдепартамента, на который возложены функции борьбы с пропагандой, Лиа Гэбриэл назвала Россию, Иран и Китай среди главных угроз для Соединенных Штатов. С таким утверждением она выступила в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy.

Госсекретарь США Майкл Помпео представил Гэбриэл в качестве спецпредставителя и координатора ЦГВ. По его словам, в ВМС США она была пилотом истребителя F-18, позднее сотрудником разведслужбы, а после стала ведущей и корреспондентом телеканалов Fox News и NBC.

"Во время интервью она привела Китай, Россию, Иран, а также террористические организации в качестве главных угроз, которые используют пропаганду для подрыва интересов США", - говорится в статье Foreign Policy. В тексте отмечается, что Гэбриэл приступит к своим обязанностям с 11 февраля.

"Мы должны понимать, что на нас нападают страны-противники и международные террористические организации, которые используют пропаганду и дезинформацию в качестве оружия, - полагает она. - Они делают это, потому что это дешево, легко, и потому что им это под силу".

Во внешнеполитическом ведомстве журналу рассказали, что ЦГВ запросил финансирование на 2019 год (начался в США 1 октября) в размере $55 млн. Ряд законодателей в Конгрессе уже поддержал назначение Гэбриэл и планирует повысить эту сумму до $115 млн. "С тех пор как Помпео получил пост госсекретаря, ЦГВ стал приоритетом и получает финансирование в полной мере", - приводит издание слова представителя ведомства.

"Глубокое понимание" противодействия пропаганде

По версии Гэбриэл, ее опыт, в том числе в разведывательной и журналистской сферах, дал "глубокое понимание" вопросов противодействия пропаганде, с которыми сталкивается ЦГВ.

Она проходила подготовку в ЦРУ, затем была направлена в Разведывательное управление министерства обороны (РУМО), а после - в Афганистан вместе со спецназом ВМС США. В РУМО Гэбриэл также занималась вопросами связи с военными атташе других государств, а позднее руководила разведывательной программой ВМС.

Большая часть ее биографии засекречена. Она прослужила в вооруженных силах 12 лет.

О борьбе с пропагандой

ЦГВ привлекает специалистов техиндустрии, академиков и правозащитные группы для поиска решений по борьбе с "иностранной пропагандой и дезинформацией", сообщили ранее во внешнеполитическом ведомстве.

В конце февраля прошлого года Госдепартамент уведомил о том, что договорился с Пентагоном о переводе $40 млн для Центра глобального взаимодействия. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, благодаря траншу будет создан фонд "для поддержки общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбы с ними". Спектр этих организаций, которые могут рассчитывать на гранты, весьма широк. Это структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения.

При создании ЦГВ предполагалось, что эта структура будет вести борьбу с террористической пропагандой, но позже в список задач Центра было также включено противодействие распространению пропаганды со стороны таких стран, как Россия, Китай и КНДР.