Глава МИД Турции заявил, что ООН должна приступить к расследованию убийства Хашкаджи

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости начала расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи под эгидой ООН.

"Теперь ООН должна начать расследование убийства", - сказал он в пятницу в эфире телеканала TRT. По словам Чавушоглу, Турция "до сих пор не смогла установить местонахождение тела" журналиста.

В конце января Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил о необходимости начала международного расследования этого дела.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября прошлого года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. 3 января состоялось первое судебное слушание с участием 11 обвиняемых в расправе над репортером.