И.о. главы минюста США заявил, что Трамп не обращался с просьбами по расследованию Мюллера

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп не обращался к временно исполняющему обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкеру с какими бы то ни было просьбами, касавшимися расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом Уитэкер заявил в пятницу на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

"Могу заверить этот комитет, что до назначения меня на нынешний пост президент не просил ни о каких обязательствах, обещаниях, касающихся расследования спецпрокурора или какого-то другого, а я таковых не давал", - сказал и.о. министра юстиции, генерального прокурора США.

Кроме того, он категорически отрицал, что обсуждал ход расследования Мюллера с советниками нынешнего американского лидера до своего назначения в министерство юстиции США. С сентября 2017 года по ноябрь 2018-го Уитэкер был руководителем аппарата у предыдущего министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса. 7 ноября 2018 года Трамп назначил Уитэкера и.о. министра юстиции.

"Чтобы внести ясность: вы спрашиваете по существу, говорил ли я с кем-нибудь в окружении президента в Белом доме о своих взглядах на расследование спецпрокурора в бытность частным гражданином, до прихода в министерство юстиции? Нет, не говорил", - подчеркнул Уитэкер, отвечая на вопросы одного из членов комитета из числа представителей оппозиционной Демократической партии.

Уитэкер также добавил, что никогда "не отказывал в ассигновании финансовых средств" на расследование Мюллера после того, как стал и. о. министра.

Кроме того, Уитэкер заявил, что излагал личное мнение, когда говорил на днях о скором завершении расследования Мюллера. "Позиция, которую я упомянул на прошлой неделе на пресс-конференции, - это моя позиция как исполняющего обязанности министра юстиции", - пояснил Уитэкер.

В связи с этим он ответил коротким "нет" на вопрос конгрессмена Эрика Суолуэлла (демократ, от штата Калифорния) о том, согласился ли бы спецпрокурор Мюллер с таким прогнозом, если бы присутствовал на нынешних слушаниях. "Боб Мюллер завершит свое расследование, когда захочет завершить свое расследование", - добавил при этом Уитэкер.

Как он заявил 28 января, разбирательство Мюллера может вскоре завершиться. "Как я считаю, расследование близко к завершению, и я надеюсь, что мы в скором времени получим доклад спецпрокурора Мюллера", - сказал тогда Уитэкер.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается с мая 2017 года бывший директор ФБР США Роберт Мюллер и приданный ему аппарат правительственных юристов. Республиканец Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках воздействия на ход выборов в США.

В новость внесены изменения (22:58 мск) - расширены высказывания и.о. министра юстиции