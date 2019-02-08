Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что кронпринц не заказывал убийство Хашкаджи

ТАСС, 8 февраля. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в пятницу, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не отдавал распоряжения убить журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы знаем, что это действие не было санкционированным. Для совершения этого действия не было отдано никакого приказа", - сообщил он представителям американских СМИ.

Как отмечает Reuters, в то же время министр отказался комментировать опубликованную накануне статью газеты The New York Times о том, что в разговоре о саудовском журналисте кронпринц упоминал пулю.

В четверг The New York Times, ссылаясь на бывших и действующих должностных лиц США и других стран, сообщила, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд произносил в приватной беседе с ближайшим советником слово "пуля" в контексте вариантов действий в случае возможной неудачи попыток силой вернуть Хашкаджи.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.