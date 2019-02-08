АФИНЫ, 8 февраля. /ТАСС/. Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в пятницу в главном законодательном органе страны. За ратификацию проголосовали 153 депутата 300-местного однопалатного парламента.

Лидер правоцентристской партии "Независимые греки", экс-министр национальной обороны Панос Камменос, выступающий против официальной передачи Афинами бывшей югославской республике права использовать в своем названии слово "Македония", потребовал в ходе парламентских дебатов, чтобы протокол принимали квалифицированным большинством в 180 голосов. Однако, это предложение было поддержано только ультраправой партией "Хриси авги" ("Золотая заря"), и процедура была оставлена без изменения. Для принятия документа требовалось простое большинство в минимум 151 голос.

Лидер правоцентристской партии "Независимые греки", экс- министр национальной обороны Панос Камменос, выступающий против официальной передачи Афинами бывшей югославской республике права использовать в своем названии слово "Македония", потребовал в ходе парламентских дебатов, чтобы протокол принимали квалифицированным большинством в 180 голосов. Однако, это предложение было поддержано только ультраправой партией "Хриси авги" ("Золотая заря"), и процедура была оставлена без изменения. Для принятия документа требовалось простое большинство в минимум 151 голос.

Председатель главной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис в своем выступлении в пятницу вечером обвинил премьер-министра Алексиса Ципраса в том, что правительство заключило с бывшей югославской республикой Македонией "вредное соглашение", по которому Скопье получает право на "македонский язык" и "македонскую национальность", поэтому "Новая демократия" проголосует против. "Мы голосуем против протокола о вступлении Скопье в НАТО, потому что он закрепляет наше национальное поражение с Преспанским соглашением", - подчеркнул Мицотакис.

Греция будет помогать Скопье в военном отношении

В ответном слове Ципрас заявил, что "выбор Северной Македонии стать членом НАТО является демократическим правом ее избранного правительства и одновременно является возможностью стать военным союзником Греции". "Мы уважаем их выбор и не только не мешаем им, а наоборот, заявляем, что мы будем их соседями, которые будут их направлять, обучать и помогать им с оборудованием и ноу-хау в этом их выборе", - сказал Ципрас.

По словам премьера, голосование в греческом парламенте в пятницу по протоколу о вступлении Скопье в НАТО "завершает важный круг обязательств, вытекающих из Преспанского соглашения и касающихся Греции". "Завтра обязательства в этом отношении появятся у наших соседей",- сказал Ципрас и добавил, что Скопье должно теперь будет направить официальную просьбу всем государствам - членам ООН, всем организациям и примерно 140 странам, которые в настоящее время признают эту страну как Республику Македония, чтобы они ее впредь называли Республикой Северная Македония.

По словам премьера, "премьер-министру Северной Македонии, его стране и его правительству предстоит с завтрашнего дня трудная работа". "Он должен будет направить официальный запрос государствам - членам ООН, чтобы они больше не называли их Македонией, а [называли] Северной Македонией, и они должны будут сделать то же самое в своих публичных выступлениях, поменять все названия и таблички, которые они имеют на своих общественных зданиях и в своих документах", - подчеркнул Ципрас.

Греческий премьер также назвал "дешевым трюком" заявления лидера греческой оппозиции Кириакоса Мицотакиса о том, что если "Новая демократия" придет на следующих выборах в Греции к власти, то она наложит вето на переговоры о вступлении соседней страны в Европейский союз. "Мы говорим о процессе с началом где-то после 2030 года, поэтому ваша якобы непоколебимая позиция - это просто один из видов заявлений оппозиционера. Это просто дырка в воде", - сказал Ципрас.

Дальнейшие шаги Скопье

Послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе протокол о вступлении этой страны в организацию в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова. Теперь протокол передается для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. При этом, согласно заключенному Афинами со Скопье Преспанскому соглашению, как только Греция ратифицирует протокол о присоединении Скопье к Североатлантическому альянсу, вступят в силу изменения, внесенные в конституцию балканской страны в связи с изменением ее названия на Республику Северная Македония.